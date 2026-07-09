Franclim Carvalho é técnico do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho é técnico do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 09/07/2026 21:48 | Atualizado 10/07/2026 11:22

Rio - O técnico Franclim Carvalho falou pela primeira vez sobre o interesse do Vasco e a decisão de seguir no Botafogo . Sem citar o nome do Cruz-Maltino, ele confirmou que houve o contato do diretor do clube, mas pontou que era necessário falar com o Glorioso.

"É muito fácil responder essa questão. Houve um contato, uma possibilidade, através do diretor do clube rival, que eu já conheço há algum tempo, mas fui sempre muito sincero e muito claro sobre todas as situações, como eu gosto de ser sempre. Disse que, enquanto não falassem com o Botafogo, não adiantava falar comigo", disse Franclim, à 'Botafogo TV'.

"Eu tinha uma ligação muito forte com o Alessandro Brito, começou a criar essa ligação com o Léo Coelho, e obviamente que quis me informar com as pessoas do clube sobre a nossa atualidade e os passos seguintes, porque o nosso clube está a mudar, é bom que nós tenhamos noção disso. Sem dúvida nenhuma que o Léo, o Eduardo Iglesias e o Dave [Bandeira] me passaram toda a confiança e mostraram-me o caminho dos passos que querem seguir", completou.

Franclim Carvalho está na segunda passagem pelo Botafogo. Ele era auxiliar de Artur Jorge e conquistou os títulos do Brasileirão e da Libertadores com o Alvinegro em 2024. Ele retornou neste ano, mas agora como treinador.

"Quando cheguei aqui no dia 3 de abril, eu disse que tenho uma história com o Botafogo, tenho uma ligação especial com o Botafogo. Sinceramente, acho que essa ligação não podia ser desfeita passado dois meses, porque senão as palavras vão ao vento. Eu quero acreditar e acredito que nós vamos e estamos escrevendo uma história bonita dentro da nossa nova realidade. Sinto-me parte integrante do clube, sinto-me parte integrante da solução", afirmou o treinador.

"Estas três pessoas que foram muito importantes, como eu disse anteriormente, quando me apresentaram os passos seguintes, essas pessoas fazem-me sentir parte do processo. Portanto, para mim podia ser o rival ou outro qualquer, que neste momento não faria sentido algum", prosseguiu.

Na entrevista, o treinador também citou "algumas garantias" que queria do Botafogo. Ele valorizou a segurança que recebeu das pessoas do Alvinegro com quem conversou.

"Eu fiz questão de mostrar isso às pessoas, não se trata, e eu gosto de ser muito direto sobre isso, de eu ter pedido 1 euro, 1 real ou 1 dólar a mais ao Botafogo, não se trata disso, até porque isso não se verificou, mas sim algumas garantias que eu queria. Como é que vamos resolver isto, como é que vamos fazer isto, e em caso de acontecer isto, o que é que vamos fazer?", relembrou Franclim.

"E as pessoas transmitiram-me uma segurança que eu, sinceramente, acho que é difícil sentir em futebol, que é esta confiança e esta segurança que passam nas palavras, e eu senti isso nestas três pessoas. Quero acreditar que nós, os quatro, vamos ser pilares importantes para os próximos passos do nosso Botafogo, que serão diferentes, certamente, do que tem sido até aqui", concluiu.