Rio - Alex Telles recebeu uma surpresa do Botafogo, nesta quinta-feira (9). Ao chegar no estádio Nilton Santos, o lateral e capitão se deparou com uma imagem sua ao lado de jogadores que fizeram história no clube, como Túlio Maravilha, Garrincha, Jairzinho e seus ex-companheiros, Luiz Henrique e Igor Jesus.
Alex Telles foi peça importante na temporada mágica de 2024, com as conquistas o Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. O lateral, inclusive, marcou um gol na final da Libertadores contra o Atlético-MG, na vitória por 3 a 1.
Daquele grupo que fez história, apenas ele e o lateral-direito Vitinho seguem no elenco, o que reforça ainda mais a homenagem nesse momento de reconstrução do Botafogo.
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