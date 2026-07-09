Alex Telles ao lado de arte em sua homenagem - Reprodução/X @Botafogo

Alex Telles ao lado de arte em sua homenagemReprodução/X @Botafogo

Publicado 09/07/2026 16:50

Rio - Alex Telles recebeu uma surpresa do Botafogo, nesta quinta-feira (9). Ao chegar no estádio Nilton Santos, o lateral e capitão se deparou com uma imagem sua ao lado de jogadores que fizeram história no clube, como Túlio Maravilha, Garrincha, Jairzinho e seus ex-companheiros, Luiz Henrique e Igor Jesus.

A nova arte que destaca grandes ídolos do Glorioso está localizada no hall de acesso ao gramado e aos vestiários do estádio. Ao ver a homenagem, o atleta ficou emocionado.

"Não tenho palavras, não tem o que falar...", disse em vídeo divulgado pelo Botafogo.

ENTRE OS MAIORES



Ao lado de outras lendas da camisa 1️⃣3️⃣ do Glorioso, Alex Telles ganhou um lugar especial no hall de acesso ao campo do Estádio Nilton Santos.



A área está recebendo uma nova personalização com a identidade visual atual e será inaugurada na partida contra… pic.twitter.com/QN5uZAXhi0 — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 9, 2026

Alex Telles foi peça importante na temporada mágica de 2024, com as conquistas o Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. O lateral, inclusive, marcou um gol na final da Libertadores contra o Atlético-MG, na vitória por 3 a 1.

Daquele grupo que fez história, apenas ele e o lateral-direito Vitinho seguem no elenco, o que reforça ainda mais a homenagem nesse momento de reconstrução do Botafogo.