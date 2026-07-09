Danilo em treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo.

Danilo em treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo.

Publicado 09/07/2026 12:47

Rio - O desejo do Arsenal pela contratação do volante Danilo, de 25 anos, não foi reduzido. De acordo com informações do site inglês "GiveMeSport", o clube inglês mantém conversas com o Botafogo pelo jogador, que representou o Alvinegro na Copa do Mundo.

Mesmo com a pouca participação de Danilo na Copa do Mundo, ele atuou em apenas 44 minutos, em quatro partidas, e com o desejo por Bruno Guimarães, o Arsenal ainda deseja a contratação do volante.

A operação poderá chegar em até 30 milhões de euros (algo em torno de R$ 176,37 milhões). O Botafogo desembolsou 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na época), junto ao Nottingham Forrest, da Inglaterra, no meio do ano passado.

Danilo foi o grande destaque do Botafogo na temporada até o momento atual. O volante entrou em campo em 26 partidas e anotou 11 gols.