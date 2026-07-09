Newton em treinamento do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Newton em treinamento do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 09/07/2026 23:07 | Atualizado 09/07/2026 23:08

Rio - A negociação entre Botafogo e São Paulo passou por uma mudança, mas Newton ainda deve se tornar jogador do time da capital paulista. Já Ferraresi segue emprestado ao Glorioso até o fim do ano com opção de compra.

Inicialmente, aconteceria uma troca: enquanto Ferraresi se tornaria jogador do Botafogo, Newton seria adquirido pelo São Paulo. Com essa mudança no negócio, apenas a compra do volante brasileiro acontecerá.



O formato inicial do negócio mudou por causa de uma diferença envolvendo o estafe de Ferraresi, segundo informou 'ESPN'. Botafogo e São Paulo seguem alinhados para completar a transferência de Newton.

Ele é um pedido de Dorival Júnior, que desejava a contratação de mais um volante para reforçar o elenco. Revelado pela Jacuipense, o jogador chegou ao Botafogo em 2022, inicialmente para o projeto do time sub-23. Ao todo entre os profissionais do Alvinegro, foram 74 jogos e dois gols.