Mateo Ponte marcou em jogo-treino disputado no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo
Botafogo vence jogo-treino com goleada sobre o Bonsucesso
Dividido em duas equipes, Alvinegro aplicou 4 a 1 na atividade da manhã
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