Mateo Ponte marcou em jogo-treino disputado no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Mateo Ponte marcou em jogo-treino disputado no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 09/07/2026 15:02 | Atualizado 10/07/2026 07:42

Rio - O Botafogo iniciou esta quinta-feira (9) com uma boa vitória na reta final de sua intertemporada. No primeiro dos dois jogos-treino agendados para o dia no Estádio Nilton Santos, o time comandado pelo técnico Franclim Carvalho derrotou o Bonsucesso, que disputa a Série A2 do Campeonato Carioca, pelo placar de 4 a 1.

Com o plantel dividido em duas equipes, o Alvingero contou com gols de Mateo Ponte, Kadir, Jordan Barrera e do jovem atacante Lucas Emanuel, promessa da categoria sub-17, no primeiro confronto de hoje.

A outra metade do elenco entrou em ação no período da tarde. O adversário da segunda atividade foi o Sampaio Corrêa-RJ. Este jogo-treino terminou empatado sem gols.

O primeiro compromisso oficial do Botafogo no retorno ao calendário nacional acontece na próxima quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), diante do Santos, no Estádio Nilton Santos. O duelo, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve a data antecipada pela CBF devido aos compromissos do clube paulista nos playoffs da Copa Sul-Americana.

*Sob supervisão de Pedro Logato