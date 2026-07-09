Danilo é o grande destaque do Botafogo em 2026Vítor Silva / Botafogo
Palmeiras topa incluir jogador para tentar tirar Danilo do Botafogo
Atleta já esteve na mira do Alvinegro
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