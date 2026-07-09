Danilo é o grande destaque do Botafogo em 2026 - Vítor Silva / Botafogo

Danilo é o grande destaque do Botafogo em 2026Vítor Silva / Botafogo

Publicado 09/07/2026 22:20 | Atualizado 09/07/2026 22:21

O Palmeiras segue interessado em contar com Danilo, que tem futuro indefinido no Botafogo . O Alviverde quer trazer o volante de volta e topa até mesmo incluir jogador do time no negócio para fechar a contratação.

Há algumas semanas, o clube paulista ofereceu cerca de R$ 120 milhões e incluiu Naves na proposta, segundo o site 'ge'. O zagueiro, vale lembrar, já esteve na mira do Glorioso

Danilo ficou a serviço da seleção brasileira na disputa da Copa do Mundo de 2026. Na última quinta-feira (9), o Glorioso confirmou uma folga de dez dias para o volante.

Ele não entra em campo pelo Botafogo desde a derrota por 2 a 0 para a Chapecoense, pela Copa do Brasil, em 14 de maio. Após pedir para não enfrentar o Corinthians, no dia 17 daquele mês, o volante parou de ser relacionado para os jogos do Glorioso.