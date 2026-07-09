Franclim Carvalho vive a expectativa de contar com reforços no elenco do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Com reforços acertados, Botafogo ainda precisa resolver punições
Glorioso avança em derrubar transfers bans para poder registar novos jogadores em breve
Com reforços acertados, Botafogo ainda precisa resolver punições
Glorioso avança em derrubar transfers bans para poder registar novos jogadores em breve
Newton é liberado pelo Botafogo e acerta ida para o São Paulo
Volante desembarcou na capital paulista nesta quarta
Botafogo preenche lacunas, mas precisa resolver pendências financeiras
Chegada de novo goleiro e zagueiro reforça elenco alvinegro
Com futuro incerto, Danilo ganha folga antes de voltar ao Botafogo
Volante quer sair e ficou afastado dos últimos cinco jogos do Glorioso antes da Copa do Mundo
Botafogo fica perto de anunciar a contratação de zagueiro
Defensor pertence ao Racing de Montevidéu, mas estava emprestado junto ao Junior Barranquilla
Vínculo de Patrick de Paula com o Botafogo chega ao fim
Encerramento do contrato foi registrado no BID
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.