Franclim Carvalho vive a expectativa de contar com reforços no elenco do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho vive a expectativa de contar com reforços no elenco do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 09/07/2026 10:02

precisa derrubar as duas punições que restam na Fifa para poder registrar o goleiro Warleson, que estava no Cercle Brugge, da Bélgica, e o zagueiro Lucas Monzón, do Junior Barranquilla, da Colômbia.

O Botafogo vive a expectativa de finalmente destravar a montagem do elenco para a sequência da temporada. Com dois reforços engatilhados , o Glorioso aindana Fifa para poder registrar o goleiro Warleson, que estava no Cercle Brugge, da Bélgica, e o zagueiro Lucas Monzón, do Junior Barranquilla, da Colômbia.

Em duas semanas, o Glorioso conseguiu derrubar cinco transfers bans por dívidas com outros clubes. Entretanto ainda faltam: um por Jordan Barrera (Junior Barranquilla) e o outro pelo não pagamento de multas pelos atrasos, ambos registrados em junho.

Três punições caíram na quarta-feira (9), relacionadas ao não pagamento das contratações de Lucas Villalba (Nacional), Rwan Cruz(ludogorets) e Santi Rodríguez (New York City). As outras duas foram por Thiago Almada (Atlanta United)e Artur (Zenit),

, relacionadas ao não pagamento das contratações de. As outras duas foram por Thiago Almada (Atlanta United)e Artur (Zenit), derrubadas na semana passada

Quando os reforços do Botafogo podem estrear

No cenário atual, a diretoria do Botafogo acredita que, em breve, também conseguirá resolver essas duas últimas pendências, com base no processo de recuperação judicial que coloca todos os clubes no mesmo plano de pagamento a credores.



Assim que obtiver a liberação da Fifa, a tendência da SAF alvinegra é assinar os contratos para registrar os novos jogadores para que possam reforçar o elenco do técnico Franclim Carvalho. A expectativa é conseguir resolver essa questão antes do dia 20 de julho, quando abre a janela internacional de transferências no futebol brasileiro.

Ainda assim, o aproveitamento de Warleson e Lucas Monzón dependerá da avaliação da comissão técnica durante os treinos com o grupo. Outros nomes também podem chegar e estão na mesma situação.