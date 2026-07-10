Alex Telles em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Alex Telles em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 10/07/2026 08:46 | Atualizado 10/07/2026 09:20

O processo de renovação do lateral-esquerdo Alex Telles, um dos principais nomes no elenco do Botafogo, deve avançar no segundo semestre do ano, quando uma nova investidora entrar no clube. A informação é do 'ge'.



O jogador, que tem vínculo com o Alvinegro até dezembro, possui o desejo de permanecer na equipe. Ele herdou a braçadeira de capitão após a saída do zagueiro Alexander Barboza.

Contratado em setembro de 2024, o atleta se consolidou como uma das peças principais do time. Desde a sua chegada, ele acumula 13 gols e 13 assistências em 96 jogos pelo Glorioso, além das conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, em 2024.



O defensor foi homenageado pelo clube nesta quinta-feira (9), com uma arte no estádio Nilton Santos que coloca uma imagem dele ao lado de outros ídolos, como Túlio Maravilha, Garrincha, Jairzinho e seus ex-companheiros Luiz Henrique e Igor Jesus.