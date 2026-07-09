Keven Samuel renovou com o FluminenseMarcelo Gonçalves/FFC
Joia comemora renovação com o Fluminense: 'É um sonho de pequeno'
Novo vínculo vai até dezembro de 2029
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Conselho Deliberativo do Fluminense aprova novo terceiro uniforme
De acordo com o clube, ele será lançado 'em breve'
Hulk vê pressão menor para decidir no Fluminense: 'Acostumado a vencer'
Atacante, de 39 anos, foi reforço para o Brasileiro
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Zagueiro entrou no segundo tempo contra o Nova Iguaçu
Hulk é regularizado e reforçará o Fluminense diante do Bragantino
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