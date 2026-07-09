Keven Samuel renovou com o Fluminense - Marcelo Gonçalves/FFC

Keven Samuel renovou com o FluminenseMarcelo Gonçalves/FFC

Publicado 09/07/2026 23:30

Rio - O Fluminense oficializou, nesta quinta-feira (9), a renovação de contrato do atacante Keven Samuel, de 19 anos. O novo vínculo do Moleque de Xerém com o Tricolor vai até dezembro de 2029.

"Estou muito feliz de renovar com o Fluminense mais uma vez, até 2029. É um sonho de pequeno. Agora é trabalhar duro para conquistar bastante coisa. Desde muito novo eu e minha família lutamos muito para chegarmos até aqui. Vou segui trabalhando muito para conquistar grandes coisas por esse clube que é gigante", disse ele, ao site do clube.

Keven Samuel nasceu em Queimados (RJ) e chegou ao clube em 2021, quando tinha 14 anos. Integrante da geração da "Esquadrilha 07", ele é o artilheiro do sub-20 do Flu em 2026.

Ele começou a ser relacionado pelo futebol profissional do Tricolor na temporada passada, mas não foi acionado.