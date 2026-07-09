Hulk em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Hulk em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 09/07/2026 16:44

Rio - Reforço do Fluminense para o segundo semestre, o atacante Hulk, de 39 anos, afirmou que jogará mais leve no Tricolor, que no Atlético-MG. O veterano tinha uma responsabilidade maior no clube de Belo Horizonte, algo que será dividido nas Laranjeiras.

"O que vejo aqui é que, diferentemente do Atlético, eu tinha uma responsabilidade muito grande de jogar todas as partidas e de decidir os jogos. Era uma pressão enorme desde que cheguei ao Atlético. Agora venho para o Fluminense, um time que também tem muitos jogadores de qualidade, acostumados a vencer e com bastante experiência", disse.

Hulk, que participou do amistoso contra o Nova Iguaçu, e que participará de novo contra o Bahia no fim de semana, irá fazer sua estreia no Campeonato Brasileiro pelo Fluminense contra o Bragantino na próxima sexta-feira (dia 17).

No Atlético-MG, o atacante se tornou ídolo e fez história. Ele foi o grande protagonista da temporada de 2021, quando o Galo foi campeão do Estadual, da Copa do Brasil e também do Brasileirão.