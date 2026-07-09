Hulk em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Hulk vê pressão menor para decidir no Fluminense: 'Acostumado a vencer'
Atacante, de 39 anos, foi reforço para o Brasileiro
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Atacante, de 39 anos, foi reforço para o Brasileiro
Torcedores do Flu pedem que colombiano forme dupla com Thiago Silva
Zagueiro entrou no segundo tempo contra o Nova Iguaçu
Hulk é regularizado e reforçará o Fluminense diante do Bragantino
Camisa 7 estará à disposição para o duelo no dia 17, pelo Campeonato Brasileiro
Martinelli avalia parceria com Lucho Acosta e Savarino no Fluminense
Volante destacou que sempre busca 'dar suporte' para a dupla dentro de campo
Zubeldía elogia Hulk e destaca importância de jogadores experientes
Técnico também comentou sobre possibilidade do reforço atuar com John Kennedy no ataque
Hulk comemora estreia e valoriza qualidade do elenco do Fluminense
Novo camisa 7 atuou na goleada sobre o Nova Iguaçu por 6 a 1
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