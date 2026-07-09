Zubeldía no comando do Fluminense no MaracanãMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

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Gabriel Salotti
Rio — O técnico do Fluminense, Luis Zubeldía, elogiou Hulk, que estreou pelo Tricolor na vitória sobre o Nova Iguaçu por 6 a 1, nesta quarta-feira (8), em amistoso disputado no Maracanã. Após o confronto, o treinador analisou o jogador, destacou a importância de ter atletas experientes no elenco e lembrou de Thiago Silva, outro reforço para a sequência da temporada.
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Hulk estreou pelo Fluminense no amistoso contra o Nova Iguaçu - Lucas Merçon/Fluminense
Zubeldía no comando do Fluminense no Maracanã - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

"Isso é importante para manejar algumas situações que, talvez, jogadores que não tenham vivido demorem para adaptar-se. Ter jogadores experientes, além dos que já estavam aqui, esses que foram incorporados agora, como Thiago [Silva] e Hulk, é importante para aumentar a tranquilidade", disse.
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Ao ser perguntado se há a possibilidade de Hulk ser utilizado ao lado de John Kennedy no ataque, Zubeldía falou que o clube prioriza contratar "jogadores complementares" para as alternativas crescerem.
"O rendimento da equipe, o momento do calendário, as adversidades das partidas que tenhamos, os mata-matas, jogos de visitante e como mandante… Tudo isso forma pontos de um contexto que vai nos orientar para ver qual é a melhor dupla ou a melhor escolha para cada momento", destacou.
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O Fluminense volta a campo no próximo domingo (12), em amistoso contra o Bahia, às 16h, no Maracanã. Este será o último teste antes da retomada do calendário.