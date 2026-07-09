Bandeira do FluminenseFoto: Divulgação/Fluminense

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João Alexandre Borges
Rio - O Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou por unanimidade o terceiro uniforme do time para a temporada de 2026, que foi desenvolvido em parceria com a Puma. A reunião aconteceu na noite desta quinta-feira (9), em Laranjeiras.
A camisa ficou disponível para os conselheiros apreciarem antes da votação. De acordo com o Tricolor, "a nova Armadura será lançada em breve".
A linha será predominantemente na cor verde-escura e terá detalhes em bege, segundo o 'ge'. Além disso, a camisa terá gola polo.
Em 1º de janeiro deste ano, o Fluminense anunciou a parceria com a Puma, fornecedora de material esportivo chegou para ocupar o lugar da Umbro. Naquele mesmo dia, foram apresentados os novos uniformes 'Home' (tricolor) e 'Away' (branco).