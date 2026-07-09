Bandeira do Fluminense - Foto: Divulgação/Fluminense

Bandeira do FluminenseFoto: Divulgação/Fluminense

Publicado 09/07/2026 21:07

Rio - O Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou por unanimidade o terceiro uniforme do time para a temporada de 2026, que foi desenvolvido em parceria com a Puma. A reunião aconteceu na noite desta quinta-feira (9), em Laranjeiras.

A camisa ficou disponível para os conselheiros apreciarem antes da votação. De acordo com o Tricolor, "a nova Armadura será lançada em breve".

A linha será predominantemente na cor verde-escura e terá detalhes em bege, segundo o 'ge'. Além disso, a camisa terá gola polo.