Martinelli em ação pelo Fluminense diante do Nova Iguaçu, no Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense FC

Martinelli em ação pelo Fluminense diante do Nova Iguaçu, no MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 09/07/2026 10:54





“Temos um grande time. Lucho (Acosta) e Savarino são jogadores que gostam de bastante associação. Acho que a nossa função ali atrás é dar o suporte que precisam para criar jogadas para nós, como conseguem”, disse o jogador, depois da



O meio-campista, inclusive, balançou a rede na partida - fez o quarto, em bonito chute do bico da área, no ângulo: “É sempre importante marcar, para todos os jogadores. Estou feliz por ajudar a equipe. Espero conseguir fazer mais gols daqui para frente”. Rio - Um dos pilares do Fluminense , Martinelli rasgou elogios a Lucho Acosta e Savarino. O volante analisou a sua função em campo e garantiu que busca sempre potencializá-los, uma vez que são os principais responsáveis pela criação de jogadas no Tricolor.“Temos um grande time. Lucho (Acosta) e Savarino são jogadores que gostam de bastante associação. Acho que a nossa função ali atrás é dar o suporte que precisam para criar jogadas para nós, como conseguem”, disse o jogador, depois da goleada por 6 a 1 sobre o Nova Iguaçu, em amistoso no Maracanã O meio-campista, inclusive, balançou a rede na partida - fez o quarto, em bonito chute do bico da área, no ângulo: “É sempre importante marcar, para todos os jogadores. Estou feliz por ajudar a equipe. Espero conseguir fazer mais gols daqui para frente”.

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Oportunidades para jovens da base



Técnico do Fluminense, Luis Zubeldía aproveitou o duelo com a Laranja Mecânica da Baixada para dar minutagem a alguns garotos. Júlio Fidelis, Vagno, Ruan Sales, Wesley Natã e Keven Samuel entraram no segundo tempo.



“Todo moleque sonha com essa oportunidade. É um amistoso, mas tratam como um prato de comida. Estão com fome. O clube sempre deu essas chances, um dia foi para mim. É muito importante, são o futuro. Xerém sempre revela grandes jogadores”, ponderou Martinelli.

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Agenda

O Fluminense fará mais um amistoso antes de voltar a campo oficialmente. O adversário será o Bahia, domingo (12), às 16h (de Brasília), no Maracanã. Depois, terá o Red Bull Bragantino pela frente, dia 17, às 20h, também no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O Tricolor ocupa a terceira posição na tabela, com 31 pontos - dez a menos que o Palmeiras, líder isolado da competição nacional.