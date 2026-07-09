Martinelli em ação pelo Fluminense diante do Nova Iguaçu, no MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC
“Temos um grande time. Lucho (Acosta) e Savarino são jogadores que gostam de bastante associação. Acho que a nossa função ali atrás é dar o suporte que precisam para criar jogadas para nós, como conseguem”, disse o jogador, depois da goleada por 6 a 1 sobre o Nova Iguaçu, em amistoso no Maracanã.
O meio-campista, inclusive, balançou a rede na partida - fez o quarto, em bonito chute do bico da área, no ângulo: “É sempre importante marcar, para todos os jogadores. Estou feliz por ajudar a equipe. Espero conseguir fazer mais gols daqui para frente”.
Oportunidades para jovens da base
“Todo moleque sonha com essa oportunidade. É um amistoso, mas tratam como um prato de comida. Estão com fome. O clube sempre deu essas chances, um dia foi para mim. É muito importante, são o futuro. Xerém sempre revela grandes jogadores”, ponderou Martinelli.
Agenda
O Tricolor ocupa a terceira posição na tabela, com 31 pontos - dez a menos que o Palmeiras, líder isolado da competição nacional.
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