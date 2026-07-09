Rio - Fluminense e Nova Iguaçu se enfrentaram, na última quarta-feira (8), em amistoso, no Maracanã, com goleada por 6 a 1 dos cariocas. Um dos jogadores que mais chamou atenção dos torcedores foi Julián Millán, zagueiro colombiano, contratado em março. Nas redes sociais, alguns tricolores pediram sua titularidade ao lado de Thiago Silva.
A dupla titular na partida foi formada por Freytes e Jemmes. Os dois jogadores receberam críticas dos torcedores. Thiago Silva, que foi contratado para o segundo semestre não entrou em campo. No segundo tempo, Millán participou do jogo e foi elogiado. Por pouco o zagueiro não anotou um gol, mas sua cabeçada tocou no travessão.
Confira os comentários:
Bela cabeçada do Millán: atacou o espaço, impulsão e gesto técnico correto
Essa tem o selo de aprovação do Thiago Silva
E tirando o próprio Thiago na última passagem no Fluminense, não vamos lembrar de zagueiros atacando bem a bola assim ofensivamente pic.twitter.com/dAPEAztNF2
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