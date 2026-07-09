Zagueiro Julián Millán chega com status de titular no Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Zagueiro Julián Millán chega com status de titular no FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 09/07/2026 15:25

Rio - Fluminense e Nova Iguaçu se enfrentaram, na última quarta-feira (8), em amistoso, no Maracanã, com goleada por 6 a 1 dos cariocas. Um dos jogadores que mais chamou atenção dos torcedores foi Julián Millán, zagueiro colombiano, contratado em março. Nas redes sociais, alguns tricolores pediram sua titularidade ao lado de Thiago Silva.

A dupla titular na partida foi formada por Freytes e Jemmes. Os dois jogadores receberam críticas dos torcedores. Thiago Silva, que foi contratado para o segundo semestre não entrou em campo. No segundo tempo, Millán participou do jogo e foi elogiado. Por pouco o zagueiro não anotou um gol, mas sua cabeçada tocou no travessão.

