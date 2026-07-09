Shakira posa com pai de Mbappé e explica torcida pela França na CopaReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Shakira compartilhou registros da vitória da França sobre o Marrocos, nesta quinta-feira (9), pela Copa do Mundo, e chamou a atenção ao posar ao lado de Wilfrid Mbappé, pai do atacante Kylian Mbappé.
Antes da partida, a cantora contou aos seguidores por que estava torcendo pela seleção francesa. Segundo ela, Mbappé foi o primeiro jogador a aceitar o convite para participar do clipe de "Dai Dai", música oficial da Copa do Mundo gravada em parceria com Burna Boy.
"Você sabia que o primeiro jogador a aceitar participar do meu vídeo de 'Dai Dai' foi Mbappé?", afirmou.
Após o apito final, Shakira publicou uma foto ao lado de Wilfrid Mbappé em um camarote do Gillette Stadium, em Boston. "Avec Monsieur Mbappé", escreveu a artista, em referência ao pai do jogador.
Com a vitória sobre o Marrocos, a França garantiu vaga nas semifinais da competição e agora aguarda o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica.