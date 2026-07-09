Projeto do novo estádio do Olimpia prevê capacidade para 46 mil torcedoresDivulgação / Olimpia

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Hugo Perruso
O Olimpia, do Paraguai, anunciou detalhes do projeto de construção de um novo estádio, que será usado na Copa do Mundo de 2030. O país receberá um jogo, assim como Argentina e Uruguai, como parte das comemorações dos 100 anos do torneio, cuja primeira edição foi em 1930, em solo uruguaio.
Com capacidade para 46 mil torcedores, a arena que será construída em Assunção tem custo estimado de 80 milhões de dólares (aproximadamente R$ 410 milhões), segundo o jornal ABC. E receberá o nome de Osvaldo Domínguez Dibb, ex-presidente do clube paraguaio e pai do atual mandatário da Conmebol, Alejandro Domínguez.
Projeto do novo estádio do Olimpia prevê capacidade para 46 mil torcedores - Divulgação / Olimpia
Projeto do novo estádio do Olimpia prevê capacidade para 46 mil torcedoresDivulgação / Olimpia
O projeto do novo estádio do Olimpia tem um brasileiro com papel relevante. O engenheiro Douglas Nunes liderará mais de 75 outros profissionais que trabalharão em várias frentes das obras. Ele já tem a experiência de ter trabalhado na reforma do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014.
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Após a finalização do projeto, um passo importante é a compra de nove construções vizinhas ao terreno. Em paralelo, começará a segunda fase, no dia 25 de julho, que é trabalhar com o solo e fazer as fundações. A expectativa é que isso dure até fevereiro de 2027.
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A previsão inicial é que o novo estádio do Olimpia seja entregue no segundo semestre de 2029, a menos de um ano da Copa do Mundo de 2030.
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Projeto do novo estádio do Olimpia prevê capacidade para 46 mil torcedores
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