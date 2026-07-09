Ronaldo Fenômeno acompanha jogo da Copa do Mundo - Reprodução / Instagram

Ronaldo Fenômeno acompanha jogo da Copa do MundoReprodução / Instagram

Publicado 09/07/2026 13:46

Rio - Uma cobrança de pênalti em Copa do Mundo pode definir o futuro de um jogador. Um dos grandes ídolos do futebol brasileiro, Ronaldo Fenômeno, de 49 anos, afirmou que é desumana a responsabilidade de executar uma cobrança deste tipo na principal competição de seleções do planeta.

"A caminhada até a marca do pênalti parece uma eternidade. Saiu um peso instantâneo das minhas costas. Ninguém está preparado para este tipo de situação de pênalti decisivo em Copa do Mundo. É desumano. Pênalti é mais atitude do que treino'", disse em participação no podcast "Futebol Legend Talks".

Em 1998, Ronaldo viveu essa experiência na semifinal da Copa contra a Holanda. Protagonista do Brasil, ele tinha apenas 20 anos e foi escalado para cobrar. O Fenômeno relembrou a situação e brincou sobre a decisão do técnico Zagallo.

"É uma das piores sensações que eu já tive. Bati pênalti na semifinal de 98 contra a Holanda e lembro perfeitamente, foi terrível. Não sei porque o Zagallo me botou como primeiro batedor, eu tinha só 20 anos. Pô, isso não se faz", contou.

O Fenômeno também relembrou a situação da convulsão na Copa do Mundo de 1998. Ele afirmou que sabai que não corria risco de morte em campo, mas que ainda assim sua situação não era boa.

"Em 1998, saí correndo para fazer exames, para ter certeza de que não corria o risco de morrer em campo. Também não queria ser rotulado como o cara que amarelou na final da Copa. Leonardo me levou para passear no bosque para me contar o que aconteceu. Quando ele me contou, sai correndo para o hotel para fazer exames, pois eu não queria ficar fora do jogo", concluiu.