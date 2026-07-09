Romário pediu demissão de AncelottiThales Marques
Romário pede demissão imediata de Ancelotti: 'Uma vergonha'
Italiano foi criticado por eliminação da seleção brasileira
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