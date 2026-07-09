Romário pediu demissão de Ancelotti - Thales Marques

Romário pediu demissão de AncelottiThales Marques

Publicado 09/07/2026 12:55

Rio - Um dos maiores ídolos da história da seleção brasileira, Romário, de 60 anos, está indignado com a manutenção de Carlo Ancelotti no comando do Brasil. O Baixinho afirmou que o italiano deveria ter sido demitido no vestiário, depois da derrota contra a Noruega.

"Ele não pode continuar como técnico do Brasil, de jeito nenhum. Se eu estivesse no comando da federação, teria entrado no vestiário, mandado ele embora e rescindido o contrato dele na hora. A partida contra a Noruega foi uma vergonha", afirmou em seu canal no YouTube.

Romário ainda reforçou que se Ancelotti não fosse um estrangeiro, as críticas seriam mais vorazes ao trabalho desenvolvido até o momento pelo italiano.

"Se ele fosse um técnico brasileiro, já o teriam massacrado. Mas, como é estrangeiro, ninguém diz uma palavra", concluiu o Baixinho.