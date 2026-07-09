Torcida de Marrocos na porta do hotel que a delegação francesa está hospedado - Reprodução/Instagram @mehdi8talks

Torcida de Marrocos na porta do hotel que a delegação francesa está hospedadoReprodução/Instagram @mehdi8talks

Publicado 09/07/2026 13:02

Estados Unidos - Marrocos e França se enfrentam nesta quinta-feira (9), pelas quartas de finais da Copa do Mundo, às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston. Antes do duelo importantíssimo pela competição, alguns torcedores da seleção africana atrapalharam o sono dos astros franceses na madrugada desta quinta.

Um grupo se formou na porta do hotel da delegação francesa com tambores, batuques, carros, cones, tudo possível para fazer barulho e atrapalhar o sono dos jogadores da França. Inclusive, de acordo com relato dos marroquinos presentes, Michael Olise, líder de assistência da competição, e protagonista da equipe apareceu fechando a janela e as cortinas na tentativa de cessar o barulho. Contudo, a ação não durou muito tempo, pouco tempo depois do começo, os seguranças do hotel foram acionados, desceram até a calçada e acabaram com o barulho rapidamente.

A seleção francesa bateu o Paraguai nas oitavas por 1 a 0, com gol de Mbappé, em um dos jogos mais energéticos da copa, até o momento. Enquanto isso, Marrocos venceu, o mandante da competição, Canadá, pelo placar de 3 a 0 em partida relativamente simples.

Veja a filmagem abaixo:

جماهير المغرب قامت بقرع الطبول أمام فندق إقامة منتخب فرنسا في وقت متأخر من الليل، لمحاولة إزعاج اللاعبين وحرمانهم من النوم قبل مباراتهم المرتقبة. pic.twitter.com/a5ZlaiP4BN — كأس العالم™ (@TrendEPL) July 9, 2026

* Matéria sob a supervisão de Pedro Logato