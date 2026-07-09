Lionel Messi é o líder da Argentina e conta com o suporte dos jogadores em campo - William Volcov/Agência O Dia

Lionel Messi é o líder da Argentina e conta com o suporte dos jogadores em campoWilliam Volcov/Agência O Dia

Publicado 09/07/2026 14:19

pacto para prolongar ao máximo a presença dele no torneio.

A provável última participação de Messi em uma Copa do Mundo gera uma motivação extra para todos os companheiros da Argentina. O grupo que já se esforça em campo para dar total liberdade ao craque também fez uma espécie de

Ou seja, além de jogar por Messi, os argentinos também trabalham para que as classificações a cada fase impeçam uma despedida precoce. A próxima missão para isso será superar a Suíça, no sábado, às 22h (de Brasília), pelas quartas de final.



"Dissemos muitas coisas para ele. Tratamos de abraçá-lo, para que sinta que vamos estar com ele até o final. Para nós, é uma vantagem tê-lo conosco. Nós também jogamos para que o último jogo dele não chegue nunca. Então, acho que mostramos a cara outra vez", disse Paredes em entrevista coletiva.



A relação próxima de Messi com os companheiros é fruto de anos de relação. E se intensificou com a manutenção do grupo vencedor da última Copa do Mundo, em 2022, e de duas Copas Américas, em 2019 e 2024.



Diante da dramática classificação nas oitavas de final, com virada no fim sobre o Egito, a seleção da Argentina fez muita festa no campo e os jogadores homenagearam mais uma vez seu camisa 10. Ele, que ficou muito emocionado com o resultado, foi jogado para o alto.



"Além do que o Messi faz com a bola, ele mexe conosco de forma muito profunda. Ele nos contagia muito, pelo esforço, pela raça, pela personalidade. É o primeiro em tudo. Então, foi uma forma de agradecê-lo. Mais uma vez ele nos leva às quartas de final", disse o fiel escudeiro De Paul.



Os recordes de Messi



Em sua sexta Copa do Mundo, o craque argentino tornou-se o maior artilheiro de todos os tempos, com 21 gols, graças aos oito que já marcou nesta edição. Além disso, é o jogador que mais disputou partidas, até agora são 31.



Caso a Argentina avance para a semifinal, Messi terá mais dois jogos garantidos para ampliar esse recordes. Além de seguir com o sonho vivo de conquistar mais um título.