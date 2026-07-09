Lionel Messi é o líder da Argentina e conta com o suporte dos jogadores em campoWilliam Volcov/Agência O Dia

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Hugo Perruso
A provável última participação de Messi em uma Copa do Mundo gera uma motivação extra para todos os companheiros da Argentina. O grupo que já se esforça em campo para dar total liberdade ao craque também fez uma espécie de pacto para prolongar ao máximo a presença dele no torneio.
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Ou seja, além de jogar por Messi, os argentinos também trabalham para que as classificações a cada fase impeçam uma despedida precoce. A próxima missão para isso será superar a Suíça, no sábado, às 22h (de Brasília), pelas quartas de final.
"Dissemos muitas coisas para ele. Tratamos de abraçá-lo, para que sinta que vamos estar com ele até o final. Para nós, é uma vantagem tê-lo conosco. Nós também jogamos para que o último jogo dele não chegue nunca. Então, acho que mostramos a cara outra vez", disse Paredes em entrevista coletiva.
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A relação próxima de Messi com os companheiros é fruto de anos de relação. E se intensificou com a manutenção do grupo vencedor da última Copa do Mundo, em 2022, e de duas Copas Américas, em 2019 e 2024.
Diante da dramática classificação nas oitavas de final, com virada no fim sobre o Egito, a seleção da Argentina fez muita festa no campo e os jogadores homenagearam mais uma vez seu camisa 10. Ele, que ficou muito emocionado com o resultado, foi jogado para o alto.
"Além do que o Messi faz com a bola, ele mexe conosco de forma muito profunda. Ele nos contagia muito, pelo esforço, pela raça, pela personalidade. É o primeiro em tudo. Então, foi uma forma de agradecê-lo. Mais uma vez ele nos leva às quartas de final", disse o fiel escudeiro De Paul.
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Os recordes de Messi

Em sua sexta Copa do Mundo, o craque argentino tornou-se o maior artilheiro de todos os tempos, com 21 gols, graças aos oito que já marcou nesta edição. Além disso, é o jogador que mais disputou partidas, até agora são 31.
Caso a Argentina avance para a semifinal, Messi terá mais dois jogos garantidos para ampliar esse recordes. Além de seguir com o sonho vivo de conquistar mais um título.