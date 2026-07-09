Lionel Messi é o líder da Argentina e conta com o suporte dos jogadores em campoWilliam Volcov/Agência O Dia
Elenco da Argentina faz 'pacto' por Messi na Copa do Mundo; entenda
Craque argentino está em contagem regressiva para se despedir do torneio
Os recordes de Messi
Courtois conta que queria tentar jogar mais antes da substituição
Goleiro explicou que foi uma decisão do treinador: 'Queria alguém 100%'
Decisivo para a Espanha mais uma vez, Merino celebra: 'Uma loucura'
Camisa 6 foi acionado na reta final e anotou o gol da vitória sobre a Bélgica
Federação condena ameaças a jogador após eliminação na Copa do Mundo
Campaz desperdiçou uma chance de gol na reta final da prorrogação
Merino brilha de novo, Espanha vence Bélgica e vai à semifinal da Copa
A seleção espanhola medirá forças com a França por uma vaga na decisão do Mundial
Cristiano Ronaldo celebra aniversário de 10 anos do título da Eurocopa
Craque de Portugal pensa que o torneio tem a ‘mesma dimensão’ da Copa do Mundo
Técnico da Suíça indica 'muitas soluções' para anular Messi
Murat Yakin foi sincero ao citar seus planos para enfrentar o craque da Argentina
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