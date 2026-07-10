Cristiano Ronaldo em ação durante jogo de Portugal na Copa do Mundo - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Cristiano Ronaldo em ação durante jogo de Portugal na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 10/07/2026 17:39





“Uma vitória de milhões”, escreveu o jogador, em publicação nas redes sociais.



A taça do torneio continental é a mais importante da história do país, que nunca ganhou um Mundial. Neste ano, Portugal perdeu para a Espanha e deu adeus à disputa nas oitavas de final.



Recentemente, Cristiano Ronaldo protagonizou uma polêmica ao comparar a Eurocopa com a Copa do Mundo: “O melhor título que ganhei pela seleção foi a Eurocopa de 2016, que, para mim, tem a mesma dimensão de uma Copa do Mundo”. Portugal - Já eliminado da Copa do Mundo , Cristiano Ronaldo comemorou nesta sexta-feira (10) o aniversário de dez anos do título de Portugal na Eurocopa. A seleção levantou o troféu no dia 10 de julho de 2016 ao superar a França, por 1 a 0.“Uma vitória de milhões”, escreveu o jogador, em publicação nas redes sociais.A taça do torneio continental é a mais importante da história do país, que nunca ganhou um Mundial. Neste ano, Portugal perdeu para a Espanha e deu adeus à disputa nas oitavas de final.Recentemente, Cristiano Ronaldo protagonizou uma polêmica ao comparar a Eurocopa com a Copa do Mundo: “O melhor título que ganhei pela seleção foi a Eurocopa de 2016, que, para mim, tem a mesma dimensão de uma Copa do Mundo”.

A publicação de Cristiano Ronaldo



