Cristiano Ronaldo em ação durante jogo de Portugal na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
“Uma vitória de milhões”, escreveu o jogador, em publicação nas redes sociais.
A taça do torneio continental é a mais importante da história do país, que nunca ganhou um Mundial. Neste ano, Portugal perdeu para a Espanha e deu adeus à disputa nas oitavas de final.
Recentemente, Cristiano Ronaldo protagonizou uma polêmica ao comparar a Eurocopa com a Copa do Mundo: “O melhor título que ganhei pela seleção foi a Eurocopa de 2016, que, para mim, tem a mesma dimensão de uma Copa do Mundo”.
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