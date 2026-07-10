Técnico da Espanha, Luis de la Fuente rasgou elogios a Messi em coletivaDivulgação / Espanha
Técnico da Espanha se rende a Messi: 'Parece que tem 19 anos'
Luis de La Fuente exaltou o foco e a forma física do argentino
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