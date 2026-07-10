Técnico da Espanha, Luis de la Fuente rasgou elogios a Messi em coletiva - Divulgação / Espanha

Técnico da Espanha, Luis de la Fuente rasgou elogios a Messi em coletivaDivulgação / Espanha

Publicado 10/07/2026 13:02

Em meio à sua sexta participação em Copas do Mundo, já aos 39 anos, Lionel Messi recebeu uma chuva de elogios do técnico da seleção espanhola, Luis de La Fuente. O treinador 'tirou o chapéu' para o desempenho do craque durante o torneio e o comparou a um jovem de 19 anos de idade.

"Messi? Parece que tem 19 anos, ou talvez 23. É insaciável. É um exemplo para todos no futebol. Quer sempre mais. Isso demonstra que, quando temos um objetivo e trabalhamos arduamente para o alcançar, estamos sempre mais perto de o concretizar", disse o De La Fuente.



A fala aconteceu em entrevista coletiva prévia ao duelo entre Espanha e Bélgica, que acontecerá nesta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília). Em seguida, o comandante destacou a importância do astro argentino para o futebol mundial.

"O Messi foi um mestre porque fez isso toda a sua vida. Mas, ainda hoje, com tudo o que ele tem, continua demonstrando. Parabéns e obrigado por ser um ensino, sobretudo para os jogadores mais jovens", concluiu.



*Sob supervisão de Theo Faria