Classificação da França de Kylian Mbappe à semifinal da Copa do Mundo levou milhares de franceses às ruas - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Classificação da França de Kylian Mbappe à semifinal da Copa do Mundo levou milhares de franceses às ruasWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 10/07/2026 10:18

A jovem estava na parte traseira de um caminhão na localidade de Aulnoye-Aymeries quando caiu e foi atropelada pelo veículo, segundo os bombeiros. A adolescente morreu no local.

A França, uma das grandes favoritas da Copa do Mundo, derrotou Marrocos por 2-0 na quinta-feira em Boston, com gols de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.

A seleção francesa avançou para a terceira semifinal consecutiva de Copa e enfrentará em Dallas, na próxima terça-feira, o vencedor do duelo entre Espanha e Bélgica, que será disputado nesta sexta-feira em Los Angeles.