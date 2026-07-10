Everaldo Marques desabafa durante transmissão - Reprodução / TV Globo

Everaldo Marques desabafa durante transmissãoReprodução / TV Globo

Publicado 10/07/2026 09:16 | Atualizado 10/07/2026 09:16

O narrador Everaldo Marques perdeu a paciência com a infraestrutura disponibilizada pela Fifa aos jornalistas no estádio de Boston. Durante transmissão na TV Globo, o locutor desabafou afirmando que a área reservada para os profissionais de imprensa não possui cobertura, em meio a um calor de 32ºC.



"Quando a Copa do Mundo é na África do Sul, no Brasil, eles [a Fifa] fazem uma série de exigências para que tudo tenha as melhores condições. Beleza, Mas devia valer para cá também", disparou, no confronto entre França e Marrocos, pelas quartas de final da Copa do Mundo, nesta quinta-feira (9).

"Nós estamos aqui, esse estádio não tem cobertura. Então, se chover daqui a pouco, a gente vai tomar chuva na posição de transmissão. Enquanto todos os outros estádios têm a cobertura nas posições de transmissão, nós estamos aqui ao relento, 32° de temperatura, estamos todos fritando aqui, nós e os companheiros de todas as televisões do mundo", concluiu.

A partida, que terminou com vitória dos europeus por 2 a 0, foi a última da competição disputada no estádio de Boston.