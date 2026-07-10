Jorge Jesus é o novo técnico da seleção portuguesa - Reprodução / X @selecaoportugal
Jorge Jesus é o novo técnico da seleção portuguesaReprodução / X @selecaoportugal
Portugal anunciou na manhã desta sexta-feira (10) a contratação do técnico Jorge Jesus. O comandante foi escolhido para substituir Roberto Martínez, que deixou o cargo
depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, para a Espanha
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“Começa hoje um novo caminho. Bem-vindo à Seleção Nacional, Mister Jorge Jesus”, escreveu o perfil da seleção, nas redes sociais.
“Tenho orgulho em ser português e é para mim uma honra assumir o papel de selecionador nacional. Uma só voz, um só coração. Portugal!”, publicou Jorge Jesus.
O treinador selou vínculo por quatro anos. Assim, estará à frente do time na Eurocopa de 2028 e no Mundial de 2030. O primeiro desafio, porém, será a Liga das Nações, que começa em setembro.
O anúncio de Portugal
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