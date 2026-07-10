A delegação egípicia foi recebida por uma multidão depois de uma campanha histórica na Copa do Mundo. O Egito chegou às oitavas de final e acabou eliminado pela Argentina, ao perder por 3 a 2, de virada, em partida com atuação fora de série de Lionel Messi, na última terça-feira (7).
Além de ter chegado ao mata-mata da Copa do Mundo de maneira inédita, a seleção conquistou a sua primeira vitória em Mundiais - sobre a Nova Zelândia, na fase de grupos.
O sucesso dos "Faraós" passa muito pelo elenco estrelado, com Mohamed Salah, Marmoush e Ziko, mas principalmente pelo técnico Hossam Hassam. O treinador, além de ter comandado uma campanha de destaque, é um grande porta voz do povo árabe, sempre levantado as bandeiras sociais que acredita e nunca fugindo de suas verdadeiras convicções nas aparições públicas.
Veja a festa para receber a seleção no Egito
Grande festa do povo egípcio para receber a Seleção Egípcia após a eliminação para a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo!
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