Momento em que Courtois recebe atendimento médico - Etienne Laurent / AFP

Momento em que Courtois recebe atendimento médicoEtienne Laurent / AFP

Publicado 10/07/2026 20:59 | Atualizado 10/07/2026 20:59

Estados Unidos - Courtois contou que queria tentar jogar mais antes de ser substituído na derrota da Bélgica para a Espanha por 2 a 1 no SoFi Stadium, nesta sexta-feira (10), pelas quartas de final da Copa do Mundo. Antes da pausa para a hidratação, o goleiro sentou no chão, colocou a mão na coxa esquerda e recebeu atendimento médico. Ele permaneceu em campo depois da parada, mas logo deixou o gramado para a entrada de

"Foi um chute longo no início do segundo tempo e senti algo aqui no meu músculo. Fiz algumas defesas, me senti ok, pensei que estava ok para continuar. Então, dei outro chute longo e senti mais um pouco. É algo muscular, precisa ter cuidado. Obviamente, queria continuar, mas o treinador queria alguém 100%. Ok, é decisão dele".

"Eu queria tentar jogar talvez mais cinco ou dez minutos para ver, porque no gol estava me sentindo bem, estava fazendo defesas, não sentia incômodo para fazer aquelas defesas, só para chutes longos. Então, foi uma decisão do treinador. Não é um problema".

Ele também defendeu o goleiro Lammens, que o substituiu. Courtois deixou o campo quando a partida estava empatada em 1 a 1. Já na reta final do jogo, Pau Cubarsí chutou de fora da área, e o arqueiro vacilou ao dar o rebote. Merino apareceu para ficar com a sobra e garantiu a vitória dos espanhóis.

"Eu dei um grande abraço nele. Sei que para goleiros é um sentimento de m... Ele é um ótimo goleiro, ele vai ficar mais forte a partir disso, não é um problema".