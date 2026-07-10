Mbappé e Doué comemoram gol da França no triunfo sobre Marrocos - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Mbappé e Doué comemoram gol da França no triunfo sobre MarrocosWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 10/07/2026 16:19

Argentina - Classificada para as semis da Copa do Mundo, a França foi vítima de uma tentativa de "psicologia reversa" após vencer o Marrocos na última quinta-feira (9). O jornal 'Olé', um dos principais veículos da Argentina, noticiou o triunfo francês com a manchete: "Já são campeões", seguida de um emoji "suspeito".

O título foi interpretado como uma tentativa de "secar" os rivais de uma eventual final — caso ambas se classifiquem. A seleção argentina é uma das principais favoritas a vencer o Mundial , mas, levando em conta o teor da notícia, parece preferir evitar um duelo contra a França na decisão.

No restante da notícia, o jornal tratou a seleção europeia como "imparável" e detalhou os efeitos do estilo de jogo francês sobre o adversário da partida: "O forte Marrocos pareceu fraco: os Bleus passaram à semifinal com dois golaços e confirmaram sua clara condição de candidatos ao título".



Na França, a publicação repercutiu e ganhou uma réplica do portal franco-monegasco 'RMC', que relevou: "Faz parte da rivalidade".

Para chegar à final, a seleção francesa precisará vencer Espanha ou Bélgica, que decidem a vaga nesta sexta-feira (10). Do outro lado, a Argentina terá dois desafios: triunfar sobre a Suíça neste sábado (11) e bater o vencedor do embate entre Noruega e Inglaterra.

Veja foto da manchete do 'Olé'

Capa do jornal 'Olé' tenta azarar seleção francesa Reprodução / X

*Sob supervisão de Theo Faria