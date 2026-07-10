Mbappé e Doué comemoram gol da França no triunfo sobre MarrocosWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Jornal argentino 'admite' favoritismo da França: 'Já são campeões'
Seleção francesa foi a primeira a se classificar para as semifinais do Mundial
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