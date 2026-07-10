Por precaução, Declan Rice foi isolado do restante do elenco na seleção inglesaCarl de Souza / AFP

Mais artigos de Theo Faria
Theo Faria
Estados Unidos - A Inglaterra pode ter um desfalque de peso para encarar a Noruega, nas quartas de final da Copa do Mundo: Declan Rice. Ele está com uma infecção viral e foi isolado do restante do elenco por precaução.

A equipe médica tomou a decisão de afastá-lo para reduzir o risco de transmissão do vírus, segundo a 'BBC'. O meio-campista também sofre com incômodos na coxa e na região lombar.
Veja classificação, resultados e próximos jogos da Copa do Mundo

Além de Declan Rice, Guéhi é dúvida. O zagueiro sofreu uma distensão na coxa e tem chance de ficar de fora. Já Quansah (suspenso) e Henderson (lesionado) são baixas confirmadas.

Inglaterra e Noruega vão se enfrentar neste sábado (11), às 18h (de Brasília), em Miami. Quem ganhar avança à semifinal. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir no placar, a definição será nos pênaltis.