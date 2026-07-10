Por precaução, Declan Rice foi isolado do restante do elenco na seleção inglesa - Carl de Souza / AFP

Por precaução, Declan Rice foi isolado do restante do elenco na seleção inglesaCarl de Souza / AFP

Publicado 10/07/2026 15:13

Estados Unidos - A Inglaterra pode ter um desfalque de peso para encarar a Noruega, nas quartas de final da Copa do Mundo: Declan Rice. Ele está com uma infecção viral e foi isolado do restante do elenco por precaução.



A equipe médica tomou a decisão de afastá-lo para reduzir o risco de transmissão do vírus, segundo a 'BBC'. O meio-campista também sofre com incômodos na coxa e na região lombar.