Por precaução, Declan Rice foi isolado do restante do elenco na seleção inglesaCarl de Souza / AFP
A equipe médica tomou a decisão de afastá-lo para reduzir o risco de transmissão do vírus, segundo a 'BBC'. O meio-campista também sofre com incômodos na coxa e na região lombar.
Além de Declan Rice, Guéhi é dúvida. O zagueiro sofreu uma distensão na coxa e tem chance de ficar de fora. Já Quansah (suspenso) e Henderson (lesionado) são baixas confirmadas.
Inglaterra e Noruega vão se enfrentar neste sábado (11), às 18h (de Brasília), em Miami. Quem ganhar avança à semifinal. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir no placar, a definição será nos pênaltis.
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