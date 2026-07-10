Merino foi decisivo para a classificação da EspanhaEtienne Laurent / AFP

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João Alexandre Borges
Estados Unidos - Mikel Merino tem vivido um momento mágico com a camisa da seleção espanhola na Copa Mundo. Herói na vitória sobre Portugal por 1 a 0, pelas oitavas de final, ele marcou no fim mais uma vez, agora diante da Bélgica nesta sexta-feira (10), e selou o triunfo da Fúria por 2 a 1, pelas quartas. 
"Por um lado, nem nos meus sonhos melhores eu poderia ter imaginado o que está acontecendo. Por outro, eu diria que sim, porque sempre confio em fazer bem. É uma loucura poder ajudar a equipe uma vez mais", afirmou Merino.
No jogo contra Portugal, na segunda-feira (6), Merino foi acionado na reta final de partida. Pouco depois, ele recebeu ótimo passe para ficar cara a cara com o goleiro e marcou no primeiro minuto dos acréscimos o único gol daquela partida.
Com a vitória, a Espanha avançou às quartas de final e enfrentou a Bélgica nesta sexta-feira (10). O camisa 6 foi acionado mais uma vez na reta final de partida. Ele aproveitou que o goleiro deu rebote no chute de Cubarsí, correu para ficar com a sobra e marcou. Naquele momento, a partida estava empatada em 1 a 1.
Agenda
Classificada para a semifinal, a Espanha enfrentará a França, que superou Marrocos. As duas seleções vão medir forças na próxima terça-feira (14), a partir das 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, no Texas.