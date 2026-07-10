Merino foi decisivo para a classificação da EspanhaEtienne Laurent / AFP
Decisivo para a Espanha mais uma vez, Merino celebra: 'Uma loucura'
Camisa 6 foi acionado na reta final e anotou o gol da vitória sobre a Bélgica
Decisivo para a Espanha mais uma vez, Merino celebra: 'Uma loucura'
Camisa 6 foi acionado na reta final e anotou o gol da vitória sobre a Bélgica
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