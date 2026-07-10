Murat Yakin, de 51 anos, é o técnico da seleção suíçaFabrice Coffrini / AFP
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Murat Yakin foi sincero ao citar seus planos para enfrentar o craque da Argentina
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