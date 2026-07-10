Murat Yakin, de 51 anos, é o técnico da seleção suíça - Fabrice Coffrini / AFP

Murat Yakin, de 51 anos, é o técnico da seleção suíçaFabrice Coffrini / AFP

Publicado 10/07/2026 17:21

Estados Unidos - Duelos contra Lionel Messi sempre são sinônimo de desafio e atenção redobrada para os adversários. Porém, para o técnico da Suíça, rival da Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo, o embate contra o craque parece não ser uma "dor de cabeça". Murat Yakin disse ter "muitas soluções" para anular o camisa 10 na partida deste sábado (11).

"Certamente existem muitas soluções. Estamos tentando acertar e atuar como um coletivo em campo. Temos de tentar pressionar os jogadores que fazem a bola circular, manter a pressão alta contra a Argentina. Podemos falar muito, mas, no fim das contas, tudo se resolve no gramado. Nós temos, sim, nossas soluções para isso", disse o treinador, nesta sexta-feira (10), em entrevista coletiva.



Em seguida, Murat Yakin ainda foi perguntado sobre a arbitragem, tema recorrente durante a campanha argentina no Mundial. Nas últimas partidas, os adversários dos "hermanos" fizeram coro em reclamações sobre erros e possíveis manipulações em benefício da seleção sul-americana. Em resposta, o técnico preferiu manter o foco no embate entre as equipes.

"Considero que as partidas têm sido muito justas. Hoje, com o árbitro de vídeo, quase tudo pode ser controlado. Sabemos da força da Argentina e da intensidade física que apresenta. Cada jogador precisa saber exatamente o que fazer. No fim, tudo será decidido dentro de campo", completou.

Argentina e Suíça se enfrentam neste sábado (11), às 22h (de Brasília), no Estádio de Kansas City, nos Estados Unidos. A seleção classificada enfrentará o vencedor do embate entre Noruega e Inglaterra, que decidem a vaga nas semifinais no mesmo dia, às 18h (de Brasília).

*Sob supervisão de Theo Faria