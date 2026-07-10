Johan Manzambi soma três gols e duas assistências pela Suíça na Copa do MundoDean Mouhtaropoulos / Getty Images via AFP
A promessa do Freiburg, que marcou três gols no Mundial da América do Norte, ficou de fora da vitória sobre a Colômbia nas oitavas de final devido a uma lesão no joelho esquerdo sofrida durante um treino.
"Ele não poderá jogar amanhã. Tentamos de tudo para deixá-lo em plenas condições físicas, mas, infelizmente, ele não terá condições de atuar", lamentou Yakin em entrevista coletiva em Kansas City, antes da partida de sábado.
A lesão sofrida antes do jogo contra a Colômbia interrompeu a ascensão de um jogador cobiçado por clubes como o Newcastle, da Inglaterra, com o qual ele teria chegado a um princípio de acordo.
"Ele está sentindo muitas dores, e isso é muito difícil para nós", lamentou Yakin. "Ele vivia um grande momento, e vê-lo jogar traz alegria. Estava em excelente forma, mas está descartado para a partida de amanhã".
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.