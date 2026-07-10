Vini Jr se manifestou sobre a eliminação do Brasil: 'Peço desculpas e lutarei pelo nosso sonho de voltar ao topo do mundo' - Angela Weiss / AFP

Vini Jr se manifestou sobre a eliminação do Brasil: 'Peço desculpas e lutarei pelo nosso sonho de voltar ao topo do mundo'Angela Weiss / AFP

Publicado 10/07/2026 12:16





“Vi tantas pessoas de todas as idades me apoiando, abraçando nosso sonho, que seria injusto manter o silêncio. Mas precisava de uns dias para refletir. Vestir a camisa da Seleção é o maior orgulho da minha vida, e sair de uma Copa nas oitavas é um sentimento difícil de explicar”, escreveu o jogador. Estados Unidos - Destaque do Brasil na Copa do Mundo, Vini Jr se pronunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (10) e lamentou a eliminação nas oitavas, para a Noruega . O atacante não escondeu a frustração, pediu desculpas e garantiu que lutará para recolocar a Seleção no topo.“Vi tantas pessoas de todas as idades me apoiando, abraçando nosso sonho, que seria injusto manter o silêncio. Mas precisava de uns dias para refletir. Vestir a camisa da Seleção é o maior orgulho da minha vida, e sair de uma Copa nas oitavas é um sentimento difícil de explicar”, escreveu o jogador.

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“Sei o quanto me preparei, me concentrei, o quanto queria isso por vocês, pela minha família. A sensação de frustração é absurda. Tínhamos um grupo forte o suficiente para fazer mais e não conseguimos. Peço desculpas e lutarei pelo nosso sonho de voltar ao topo do mundo”, completou.



Vini Jr acumulou boas atuações e assumiu o papel de protagonista da Amarelinha durante os cinco jogos disputados no Mundial. Ao todo, fez quatro gols e deu uma assistência. “Sei o quanto me preparei, me concentrei, o quanto queria isso por vocês, pela minha família. A sensação de frustração é absurda. Tínhamos um grupo forte o suficiente para fazer mais e não conseguimos. Peço desculpas e lutarei pelo nosso sonho de voltar ao topo do mundo”, completou.Vini Jr acumulou boas atuações e assumiu o papel de protagonista da Amarelinha durante os cinco jogos disputados no Mundial. Ao todo, fez quatro gols e deu uma assistência.

A publicação de Vini Jr



