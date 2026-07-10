Matheus Cunha em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

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João Alexandre Borges
Matheus Cunha foi recebido com festa em Baía Formosa, no litoral sul do Rio Grande do Norte, nesta sexta-feira (10). Ele chegou a desfilar em carro aberto e recebeu o carinho da população.

 
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O atacante é de João Pessoa, na Paraíba, mas tem forte ligação com Baía Formosa. É lá, aliás, que ele pratica surfe nas férias. O município também é conhecido por ser a terra natal do surfista Ítalo Ferreira, seu amigo.
A seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo no último domingo (5). A Amarelinha perdeu por 2 a 1 para a Noruega em Nova Jersey, pelas oitavas de final, e se despediu do torneio.