Matheus Cunha em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Matheus Cunha em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 10/07/2026 22:38 | Atualizado 10/07/2026 23:41

Matheus Cunha foi recebido com festa em Baía Formosa, no litoral sul do Rio Grande do Norte, nesta sexta-feira (10). Ele chegou a desfilar em carro aberto e recebeu o carinho da população.





O atacante é de João Pessoa, na Paraíba, mas tem forte ligação com Baía Formosa. É lá, aliás, que ele pratica surfe nas férias. O município também é conhecido por ser a terra natal do surfista Ítalo Ferreira, seu amigo.

A seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo no último domingo (5). A Amarelinha perdeu por 2 a 1 para a Noruega em Nova Jersey, pelas oitavas de final, e se despediu do torneio.