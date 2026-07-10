Momento em que Bono defende o pênalti de Mbappé, em França x MarrocosAngela Weiss / AFP
“O árbitro disse que era pênalti, então perguntei se a checagem era complicada. Ele respondeu que sim. O Ousmane (Dembélé) me passou a bola. Depois, quando eu já estava começando a me concentrar, o árbitro veio dizer que não era pênalti. Eu já não sabia mais”, iniciou o jogador, na zona mista.
“Peguei a bola de novo nas mãos e a coloquei no chão. Ele voltou para dizer que, sim, era pênalti. Depois disse: ‘Não, espera’. É assim mesmo, acabei me desconcentrando”, complementou.
Já no segundo tempo, o camisa 10 abriu o placar em bonito chute do bico da área. Dembélé fechou o triunfo para selar a classificação. Agora, a França aguarda o vencedor de Espanha e Bélgica para saber quem terá pela frente na semifinal. O jogo será nesta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília).
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