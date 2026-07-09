Haaland na chegada da Noruega a MiamiDivulgação / Seleção da Noruega

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Pedro Logato
Rio - Carrasco da seleção brasileira e um dos principais jogadores da Copa do Mundo, o atacante Erling Haaland, de 25 anos, acredita que o seu desempenho e o da seleção norueguesa na competição está acima do esperado por ele antes do começo do torneio.
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"Definitivamente, eu não esperava isso de jeito nenhum. Falei isso algumas vezes. Mesmo antes do jogo contra o Brasil, eu não imaginava e agora não imagino, para ser honesto. Estar nas quartas de final com a Noruega é surpreendente até para mim. Jogar contra o Brasil foi meio louco para nós noruegueses. Vencer do Brasil e enfrentar a Inglaterra nas quartas da Copa é muito especial. E se você olhar para o histórico da Noruega, isso não é normal", disse em entrevista coletiva.
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Em relação ao duelo contra a Inglaterra, que irá acontecer neste sábado (10), às 18h (de Brasília), em Miami, Haaland vê os ingleses em uma posição favorável.
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"Nossas chances de vencer a Copa ainda são baixas. Têm outras claras favoritas, e a Inglaterra é uma delas. E eu acho que vocês deveriam colocar toda pressão nos jogadores ingleses", concluiu.
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