Haaland na chegada da Noruega a Miami - Divulgação / Seleção da Noruega

Haaland na chegada da Noruega a MiamiDivulgação / Seleção da Noruega

Publicado 09/07/2026 14:40

Rio - Carrasco da seleção brasileira e um dos principais jogadores da Copa do Mundo, o atacante Erling Haaland, de 25 anos, acredita que o seu desempenho e o da seleção norueguesa na competição está acima do esperado por ele antes do começo do torneio.

"Definitivamente, eu não esperava isso de jeito nenhum. Falei isso algumas vezes. Mesmo antes do jogo contra o Brasil, eu não imaginava e agora não imagino, para ser honesto. Estar nas quartas de final com a Noruega é surpreendente até para mim. Jogar contra o Brasil foi meio louco para nós noruegueses. Vencer do Brasil e enfrentar a Inglaterra nas quartas da Copa é muito especial. E se você olhar para o histórico da Noruega, isso não é normal", disse em entrevista coletiva.

Em relação ao duelo contra a Inglaterra, que irá acontecer neste sábado (10), às 18h (de Brasília), em Miami, Haaland vê os ingleses em uma posição favorável.

"Nossas chances de vencer a Copa ainda são baixas. Têm outras claras favoritas, e a Inglaterra é uma delas. E eu acho que vocês deveriam colocar toda pressão nos jogadores ingleses", concluiu.