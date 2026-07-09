Haaland na chegada da Noruega a MiamiDivulgação / Seleção da Noruega
Haaland aponta Inglaterra como favorita e vê Copa anormal da Noruega
Atacante, de 25 anos, despachou o Brasil de volta para casa
Técnico valoriza terceira semifinal consecutiva de Copa com a França
Em 2018, os Bleus avançaram até à decisão e foram campeões; já em 2022, voltaram à final, mas ficaram com o vice
Shakira posa com pai de Mbappé e explica torcida pela França na Copa
Cantora revelou que o atacante foi o primeiro jogador a aceitar participar do clipe de 'Dai Dai', música oficial do Mundial
Meia responde se show de Justin Bieber é um incentivo a mais por final
A Espanha precisará superar a Bélgica nas quartas e a França na semifinal para ir à decisão
França supera Bounou no segundo tempo, vence Marrocos e avança na Copa
Na semifinal, os Bleus enfrentarão o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica
Ídolo do Flu, Marcelo enviou mensagem a atleta de Cabo Verde: 'Prazer'
Lateral, de 23 anos, atua no futebol turco
Final da Copa de 2006 faz 20 anos e torcedores relembram nas redes
Zidane fez última partida como atleta e Itália levantou o tetra
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