Bruno Guimarães em jogo do Brasil na CopaRafael Ribeiro / CBF
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Em 2018, os Bleus avançaram até à decisão e foram campeões; já em 2022, voltaram à final, mas ficaram com o vice
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