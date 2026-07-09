Pec sendo apresentado pelo Cruzeiro - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Pec sendo apresentado pelo CruzeiroGustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 09/07/2026 14:25

Rio - A apresentação do atacante Gabriel Pec, de 26 anos, como novo reforço do Cruzeiro teve emoção e a participação de um torcedor símbolo do Vasco. O jogador, que retornou ao Brasil depois de passagem pelo futebol dos Estados Unidos, se emocionou ao receber um recado do menino Gui.

Reforço do Cruzeiro, Gabriel Pec chora ao falar com o pequeno Gui, torcedor do Vasco.



"Fala aí, Tio Pec! Quero te desejar boas-vindas na volta ao Brasil. Pena que não é no Vasco. Que Deus te abençoe sempre. Um beijão"



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"Fala aí, Tio Pec! Quero te desejar boas-vindas na volta ao Brasil. Pena que não é no Vasco. Que Deus te abençoe sempre. Um beijão", disse Gui, emocionando Pec.

"Às vezes a gente reclama muito da vida e se você olhar a situação do Guizinho, vejo os machucadinhos dele, isso dói. E eu nunca vi ele triste, nunca vi ele reclamar de nada. Eu levo ele como uma inspiração, porque a gente reclama tanto da vida, de um dia ruim no trabalho. E gente olha pro Guizinho, sempre com sorriso no rosto, lutando pela vida todos os dias, passando por um milhão de cirurgias. Eu amo muito ele. Ele mora no meu coração e o carinho que eu tenho por ele e pela família dele vai ser eterno", disse o atacante.

Guilherme Gandra Moura, conhecido como menino Gui, tem apenas 10 anos, e criou uma relação muito forte com Gabriel Pec, quando ele defendia o Vasco. Ele atuou pelo Cruz-Maltino de 2019 a 2023. Gui sofre com epidermólise Bolhosa, uma doença genética que fragiliza a pele.

Depois da emoção, Pec explicou sua escolha pelo Cruzeiro. A Raposa desembolsou algo em torno de R$ 60 milhões ao LA Galaxy, dos Estados Unidos.

"Eu fico muito feliz de receber o carinho da torcida do Cruzeiro, mas todos sabem que eu sou cria do Vasco. Eu cresci ali e sou muito grato ao Vasco, à torcida, lá vivi grandes momentos. Mas minha escolha foi o Cruzeiro porque apresentaram um grande projeto pra mim, pra minha carreira", concluiu.