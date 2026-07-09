Xabi Alonso assinou contrato nesta quinta-feira (9)Divulgação / Chelsea
Alonso estava livre no mercado desde a rescisão com o Real Madrid, em janeiro, onde estava desde o início da temporada 2025/26. Antes disso, o ex-jogador foi técnico do Bayer Leverkusen, onde conquistou o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha.
"Depois de ser apresentado à equipe, conhecer seu escritório e participar de seus compromissos com a mídia do clube, ele está pronto para pisar no gramado antes da rodada de abertura da temporada do Campeonato Inglês", aponta comunicado divulgado pelo Chelsea, que estreia na liga nacional em 24 de agosto, contra o Fulham.
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