Xabi Alonso assinou contrato nesta quinta-feira (9) - Divulgação / Chelsea

Xabi Alonso assinou contrato nesta quinta-feira (9)Divulgação / Chelsea

Publicado 09/07/2026 11:55

O técnico Xabi Alonso chegou ao centro de treinamento do Chelsea, em Surrey, condado próximo a Londres, para o seu primeiro dia no comando do clube inglês. O treinador, que já estava anunciado desde o último mês de maio, assinou o contrato nesta quinta-feira (9) e conheceu a infraestrutura da equipe.



Alonso estava livre no mercado desde a rescisão com o Real Madrid, em janeiro, onde estava desde o início da temporada 2025/26. Antes disso, o ex-jogador foi técnico do Bayer Leverkusen, onde conquistou o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha.

Agora, o espanhol terá a missão de reconduzir o Chelsea ao caminho das glórias. O clube londrino ficou na 10ª posição do último Campeonato Inglês e, portanto, não conseguiu se classificar para nenhum torneio continental.



"Depois de ser apresentado à equipe, conhecer seu escritório e participar de seus compromissos com a mídia do clube, ele está pronto para pisar no gramado antes da rodada de abertura da temporada do Campeonato Inglês", aponta comunicado divulgado pelo Chelsea, que estreia na liga nacional em 24 de agosto, contra o Fulham.