Fluminense enfrentou o Nova Iguaçu em amistoso, no MaracanãMarcelo Gonçalves/Fluminense

J
João André Pombo
Rio - O jogo amistoso do Fluminense contra o Nova Iguaçu na última quarta-feira (8), no Maracanã, causou incômodo em alguns torcedores do Flamengo. Tudo por conta do palco da partida: o estádio que é dividido pelos dois clubes durante toda a temporada.
LEIA MAIS: Xabi Alonso começa trabalho no Chelsea após assinar contrato
Nas redes sociais, alguns rubro-negros se manifestaram preocupados com o estado do gramado, que ficou sem atividades durante o período sem jogos, por conta da disputa da Copa do Mundo. Alguns torcedores do clube da Gávea pediram que o Fluminense mandasse o amistoso em outro lugar.
LEIA MAIS: Alemanha prepara oferta milionária para selar acordo com Klopp
Vale lembrar que o Flamengo também está realizando amistosos durante a paralisação, mas viajou para Portugal para participar de um torneio em caráter amigável. 
O Fluminense ainda terá mais um amistoso, antes do retorno do Brasileirão. Neste fim de semana, o Tricolor irá encarar o Bahia, novamente no Maracanã.
Confira as reclamações:
 
fotogaleria
Torcedores rivais reclamando do Fluminense ter jogado no Maracanã - Reprodução/X @MatheusMussauer
Torcedores rivais reclamando do Fluminense ter jogado no Maracanã - Reprodução/X @JeffCastr010
Torcedores rivais reclamando do Fluminense ter jogado no Maracanã - Reprodução/X @crflpereira
Torcedores rivais reclamando do Fluminense ter jogado no Maracanã - Reprodução/X @Hauaji81
Torcedores rivais reclamando do Fluminense ter jogado no Maracanã - Reprodução/X @Roseoliv7
Torcedores rivais reclamando do Fluminense ter jogado no Maracanã - Reprodução/X @feliperoncetti
Torcedores rivais reclamando do Fluminense ter jogado no Maracanã - Reprodução/X @RafaelLisboa97
Torcedores rivais reclamando do Fluminense ter jogado no Maracanã - Reprodução/X @DiasBernardotl
 
*Matéria sob a supervisão de Pedro Logato