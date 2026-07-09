Fluminense enfrentou o Nova Iguaçu em amistoso, no Maracanã - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Fluminense enfrentou o Nova Iguaçu em amistoso, no MaracanãMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 09/07/2026 13:57 | Atualizado 09/07/2026 13:59

Rio - O jogo amistoso do Fluminense contra o Nova Iguaçu na última quarta-feira (8), no Maracanã, causou incômodo em alguns torcedores do Flamengo. Tudo por conta do palco da partida: o estádio que é dividido pelos dois clubes durante toda a temporada.

Nas redes sociais, alguns rubro-negros se manifestaram preocupados com o estado do gramado, que ficou sem atividades durante o período sem jogos, por conta da disputa da Copa do Mundo. Alguns torcedores do clube da Gávea pediram que o Fluminense mandasse o amistoso em outro lugar.

Vale lembrar que o Flamengo também está realizando amistosos durante a paralisação, mas viajou para Portugal para participar de um torneio em caráter amigável.

O Fluminense ainda terá mais um amistoso, antes do retorno do Brasileirão. Neste fim de semana, o Tricolor irá encarar o Bahia, novamente no Maracanã.

Confira as reclamações:



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*Matéria sob a supervisão de Pedro Logato