Fluminense enfrentou o Nova Iguaçu em amistoso, no MaracanãMarcelo Gonçalves/Fluminense
Torcedores do Flamengo criticam amistoso do Fluminense no Maracanã
Partida acontece durante paralisação da temporada brasileira
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