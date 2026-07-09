João Gomes, ex-volante do Flamengo - Reprodução / Wolverhampton

João Gomes, ex-volante do FlamengoReprodução / Wolverhampton

Publicado 09/07/2026 19:34

Espanha - Uma reviravolta nos bastidores frustrou a transferência de João Gomes para o Atlético de Madrid. O volante revelado pelo Flamengo tinha bases salariais acertadas, tempo de contrato definido e estava próximo de ser anunciado pelo clube espanhol em uma negociação de 45 milhões de euros (cerca de R$ 264 milhões).

Porém, segundo informações do 'ge', a diretoria colchonera interrompeu as tratativas após um desentendimento com o empresário Jorge Mendes. Responsável pelas negociações do brasileiro, o agente português também conduzia a situação de Bernardo Silva no mercado.

O Atlético trabalhava para contratar o meia ex-Manchester City, mas Mendes redirecionou a operação, e Bernardo Silva fechou com o Real Madrid. A movimentação irritou a cúpula do clube, que decidiu encerrar imediatamente a investida por João Gomes.



A decisão pegou o volante de surpresa. Aos 25 anos, ele já organizava a mudança para a Espanha quando foi informado de que o negócio havia sido cancelado.



Desde que deixou o Flamengo, em janeiro de 2023, João Gomes construiu trajetória de destaque no Wolverhampton. Ao todo com a camisa da equipe inglesa, disputou 130 partidas, marcou oito gols e distribuiu seis assistências.



*Sob supervisão de João Alexandre Borges