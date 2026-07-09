Gabriel Pirani é reforço do San Diego FC - Divulgação / X @sandiegofc

Gabriel Pirani é reforço do San Diego FCDivulgação / X @sandiegofc

Publicado 09/07/2026 17:10 | Atualizado 09/07/2026 17:18

Ex- Fluminense , Gabriel Pirani mudou de time nos Estados Unidos. Ele, que estava no D.C. United, foi anunciado na tarde desta quinta-feira (9), como reforço do San Diego FC.

"Gabriel é um jogador que acompanhamos de perto e acreditamos que se encaixa perfeitamente em nosso grupo. Sua criatividade, habilidade técnica e qualidades ofensivas fortalecerão a competitividade dentro do elenco, enquanto nos preparamos para uma segunda metade de temporada agitada. Estamos animados para recebê-lo, juntamente com sua família, no San Diego FC", disse o diretor esportivo do San Diego FC, Tyler Heaps, ao site da equipe.

A equipe da Califórnia anunciou que adquiriu o atleta por 350 mil dólares (quase R$ 1,8 milhões). Ainda há a possibilidade de pagar até 650 mil dólares (R$ 3,3 milhões) caso metas sejam cumpridas. O acordo contempla opção de renovação contratual até 2027.

"Estou muito feliz por esse novo desafio na minha carreira. Foram quase três anos no D.C. United, onde pude evoluir como jogador, ganhar experiência e viver momentos importantes dentro da MLS. Agora chego ao San Diego com muita motivação, em um projeto ambicioso e com a expectativa de continuar crescendo, ajudando o clube a alcançar seus objetivos e dando sequência ao trabalho que venho construindo nos últimos anos", afirmou Pirani.

Natural de Penápolis (SP), Pirani se profissionalizou no Santos. No futebol brasileiro, ele também atuou por Cuiabá e Fluminense. Em 2023, foi ouro com a seleção brasileira sub-23 nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023.