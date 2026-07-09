Gabriel Pirani é reforço do San Diego FCDivulgação / X @sandiegofc
Ex-Fluminense é anunciado como reforço de time dos Estados Unidos
Ele estava no D.C. United, outra equipe da Major League Soccer (MLS)
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