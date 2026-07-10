Jordana - Reprodução do Instagram

Jordana Reprodução do Instagram

Publicado 10/07/2026 08:23 | Atualizado 10/07/2026 08:58

Rio - Jordana exibiu o corpão em forma, nesta quinta-feira (9), ao compartilhar uma série de fotos, no Instagram Stories, de sua viagem ao Amazonas. Em alguns cliques, a ex-BBB aparece de biquíni, em cima de uma prancha de stand up paddle durante o pôr do sol.

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Na legenda de uma das fotos, Jordana comentou: "Devo ter passado umas três horas no rio hoje". A beleza e boa forma da influenciadora chamaram atenção dos internautas. "Linda"; "Maravilhosa"; "Princesa" e "Sereia" foram alguns dos comentários deixados nas publicações.

Em outra postagem, a influenciadora apareceu toda estilosa e mostrou cliques do local onde estava, além da culinária local. "Muito feliz em estar aqui."

Confira: