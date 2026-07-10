Marquito - Reprodução do Instagram

MarquitoReprodução do Instagram

Publicado 10/07/2026 06:38

Rio - Marco Antônio Ricciardelli, mais conhecido como Marquito, usou o Instagram, nesta quinta-feira (9), para atualizar os fãs sobre seu processo de reabilitação e se emocionou. No hospital, o humorista, que sofreu um acidente de moto em fevereiro, agradeceu os fãs pelo carinho e revelou que sente falta da TV.

"Alô, pessoal! Estou com saudade de vocês! Eu aqui, e vocês na sua casa. Estou no hospital em reabilitação. Graças a Deus, estou indo bem. Vocês que são meus fãs, que gostam de mim, digo a vocês: a vida nos traz surpresas. E aconteceu comigo o que muita gente sabe: eu tive um acidente", iniciou o integrante do "Programa do Ratinho".



"Mas eu superei, estou superando tudo o que está acontecendo. E eu quero dizer a vocês que eu estou sentindo falta da televisão e de levar alegria para vocês. Digo mais uma coisa: estou vivo e espero contar com vocês, eu quero lutar, fora daqui onde eu estou e eu vou lutar por vocês. Eu vou continuar sendo o Marquito, alegre como eu sou", continuou ele, emocionado.



"Desculpe a minha emoção… É porque é difícil a gente suportar isso. Muita gente já passou por coisas assim na vida, então seja forte. Porque Deus está com todos. Seja forte! Deus abençoe cada um de vocês", concluiu.









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Marquito ganhou projeção nacional ao integrar atrações comandadas pelo tio, o apresentador Raul Gil, que o levou para a televisão. O humorista ficou conhecido pelo personagem Robogildo, do quadro “O Que É o Que É”, e construiu carreira no SBT, com participações frequentes em programas de auditório, incluindo os comandados por Ratinho.