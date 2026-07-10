Caio Castro e Vitória Bohn - Reprodução do Instagram

Caio Castro e Vitória Bohn Reprodução do Instagram

Publicado 10/07/2026 07:48

Rio - Caio Castro surgiu no maior clima de romance com a namorada, a atriz Vitória Bohn, em cliques divulgados por ela no Instagram, nesta quinta-feira (9). Nas imagens, o casal aparece trocando beijinhos enquanto curtia e apreciava às belezas de Algarve, em Portugal.

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Afastado das novelas desde "Todas as Flores" (2022-2023), Caio tem se dedicado às corridas da Porsche Cup Brasil. Ele assumiu o relacionamento com Vitória, que interpretou Lou em "Cara e Coragem" (2022), em julho de 2025. O casal costuma ser discreto em relação a vida pessoal.