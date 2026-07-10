Daniel Cady - Reprodução do Instagram

Daniel CadyReprodução do Instagram

Publicado 10/07/2026 07:15 | Atualizado 10/07/2026 07:44

Rio - Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady refletiu sobre a passagem do tempo e a nova fase do filho, Marcelo, de 16 anos, fruto da união com a cantora, em um vídeo publicado no Instagram Stories, nesta quinta-feira (9). Ao retornar de viagem com o jovem, o nutricionista falou sobre o processo de amadurecimento do herdeiro, as novas descobertas e prioridades dele.

"Estou de volta em casa! Viajar é bom, mas morar aqui não é ruim também não. Cheguei ontem de madrugada de El Salvador, de uma surf trip que fiz com o meu filho. Estava, nesta viagem, fazendo algumas reflexões... A primeira é em relação à companhia dos nossos filhos. A gente acha que vai ter muito tempo para viajar com os filhos, que eles vão estar sempre disponíveis para a gente, mas percebi nesta viagem agora que, pelo menos o meu mais velho, Marcelão, que não é mais Marcelinho, já está com asas grandes", afirmou.

"Provavelmente vai ser difícil fazer outra viagem só filho e pai, como está, que a gente está disponível um para o outro. Agora a gente compete com namorada, e com outras descobertas da vida e do início da vida madura, de quase 18 anos. Bateu aquele sentimento: 'Será que vou ter outra oportunidade de viajar com ele?'", questionou.

Por fim, Daniel ressaltou a importância de aproveitar os filhos enquanto eles são pequenos. "A gente tinha feito surf trip três anos atrás para a Costa Rica, e essa foi a segunda. Foi fantástico estar com ele no mar e surfando, fazendo o que a gente gosta. Mas a conclusão: vamos aproveitar nossos filhos enquanto a gente tem tempo e enquanto eles estão disponíveis para a gente, porque depois é namorada, amigo, o mundo e a vida... Passa muito rápido", assumiu.

Além do Marcelo, Daniel é pai das gêmeas Helena e Marina, de oito anos. O nutricionista e Ivete ficaram juntos por 18 anos e anunciaram o término do relacionamento em novembro do ano passado.