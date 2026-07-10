Rafael Cardoso - Reprodução/Instagram

Rafael CardosoReprodução/Instagram

Publicado 10/07/2026 07:48

Rio - Rafael Cardoso publicou uma carta aberta nesta quinta-feira (9) para falar sobre o período em uma clínica de reabilitação. O ator, de 40 anos, procurou tratamento de forma voluntária contra a dependência química e o alcoolismo e afirmou que passou a compreender melhor as consequências de suas atitudes.

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"Está tudo mais claro. A consciência do que eu estava fazendo da minha vida às vezes aperta forte, porém é necessária. Havia perdido o controle da minha vida. Só quem não via era eu mesmo”, declarou no Instagram.No relato, Rafael disse que levou tempo para reconhecer a gravidade do transtorno. O artista também afirmou que precisará manter os cuidados mesmo depois de deixar a clínica. “Estou grato mesmo assim, por cada pedra no caminho, por mais duras e humilhantes que tenham sido estas experiências. Somente assim consegui entender a gravidade do meu transtorno. Sou um adicto, portador do transtorno por uso de substâncias, que é incurável e mata humilhando”, escreveu.“Por isso preciso estar em processo de recuperação contínuo. Hoje tenho esta consciência. Estou aqui recuperando minha saúde mental, física e espiritual. Melhorando a cada dia!”, completou.O ator agradeceu as mensagens de apoio dos fãs, o suporte dos familiares e o trabalho da equipe responsável pelo tratamento. “Agradeço o carinho de cada um que está vibrando positivamente por minha recuperação, especialmente à minha família: meu pai, Carol, minhas tias e primos, bem como todos que sei que estão nesta corrente familiar.”Rafael também demonstrou confiança em retomar os compromissos profissionais nas próximas semanas. “Tenho certeza que em poucas semanas estarei de volta à minha rotina, porém sóbrio e consciente de tudo que devo e não devo fazer para assim seguir muito mais firme, dentro do meu propósito. Obrigado e até já.”O artista é pai de Aurora, de 12 anos, e Valentim, de 8, do antigo casamento com Mari Bridi. Ele também é pai de Helena, de 3, do relacionamento com a psicóloga Carol Ferraz.A decisão de procurar ajuda ocorreu após uma recaída admitida pelo próprio ator. Dias antes de entrar na clínica, Rafael participou de um evento beneficente ligado à divulgação do filme espírita “Sexo e destino”, em Volta Redonda, no Sul Fluminense.Segundo relatos divulgados na ocasião, ele teria chegado ao local com sinais de embriaguez e não conseguiu cumprir as atividades previstas. Uma palestra que teria sua participação acabou cancelada. Desde então, Rafael permanece dedicado ao tratamento e voltou a falar publicamente sobre a recuperação por meio da carta.