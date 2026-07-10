Rafael CardosoReprodução/Instagram
"Está tudo mais claro. A consciência do que eu estava fazendo da minha vida às vezes aperta forte, porém é necessária. Havia perdido o controle da minha vida. Só quem não via era eu mesmo”, declarou no Instagram.
No relato, Rafael disse que levou tempo para reconhecer a gravidade do transtorno. O artista também afirmou que precisará manter os cuidados mesmo depois de deixar a clínica. “Estou grato mesmo assim, por cada pedra no caminho, por mais duras e humilhantes que tenham sido estas experiências. Somente assim consegui entender a gravidade do meu transtorno. Sou um adicto, portador do transtorno por uso de substâncias, que é incurável e mata humilhando”, escreveu.
“Por isso preciso estar em processo de recuperação contínuo. Hoje tenho esta consciência. Estou aqui recuperando minha saúde mental, física e espiritual. Melhorando a cada dia!”, completou.
O ator agradeceu as mensagens de apoio dos fãs, o suporte dos familiares e o trabalho da equipe responsável pelo tratamento. “Agradeço o carinho de cada um que está vibrando positivamente por minha recuperação, especialmente à minha família: meu pai, Carol, minhas tias e primos, bem como todos que sei que estão nesta corrente familiar.”
Rafael também demonstrou confiança em retomar os compromissos profissionais nas próximas semanas. “Tenho certeza que em poucas semanas estarei de volta à minha rotina, porém sóbrio e consciente de tudo que devo e não devo fazer para assim seguir muito mais firme, dentro do meu propósito. Obrigado e até já.”
O artista é pai de Aurora, de 12 anos, e Valentim, de 8, do antigo casamento com Mari Bridi. Ele também é pai de Helena, de 3, do relacionamento com a psicóloga Carol Ferraz.
Episódio antes da internação
A decisão de procurar ajuda ocorreu após uma recaída admitida pelo próprio ator. Dias antes de entrar na clínica, Rafael participou de um evento beneficente ligado à divulgação do filme espírita “Sexo e destino”, em Volta Redonda, no Sul Fluminense.
Segundo relatos divulgados na ocasião, ele teria chegado ao local com sinais de embriaguez e não conseguiu cumprir as atividades previstas. Uma palestra que teria sua participação acabou cancelada. Desde então, Rafael permanece dedicado ao tratamento e voltou a falar publicamente sobre a recuperação por meio da carta.
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