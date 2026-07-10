Gabi Martins - Reprodução de vídeo

Gabi MartinsReprodução de vídeo

Publicado 10/07/2026 09:13

Rio - Gabi Martins enfrentou um momento bastante delicado antes de se apresentar na 40ª Festa do Peão de Salto de Pirapora, interior de São Paulo, nesta quarta-feira (8). Aos prantos, a cantora relatou, por meio das redes sociais, nesta quinta (9), que recebeu a notícia da morte do padrinho horas antes de subir ao palco. Apesar de ter ficado "sem chão" com a perda do familiar, ela optou por cumprir o compromisso profissional.

"Show mais difícil que eu fiz na minha vida. Faltavam poucas horas para o show, ainda estava me arrumando e recebi a notícia de que o meu padrinho tinha partido de repente. Fiquei sem chão. Não tinha forças", afirmou a cantora de 29 anos.

Em um vídeo, Gabi apareceu ajoelhada no chão do banheiro rezando. "Pedi a Deus para me dar forças e conseguir cantar. Falei: 'Senhor, que a minha voz seja a tua voz. Que eu consiga trazer alegria para essas pessoas, mesmo com o coração quebrantado'", comentou.

Já no show, a ex-BBB dedicou a canção "Nossa Senhora" ao padrinho. Ela também agradeceu o carinho que recebeu das pessoas durante a apresentação. "Vocês me ajudaram muito. Quero muito agradecer a cada um de vocês. Queria homenagear o meu tio com esse show". Gabi, por fim, mostrou alguns registros ao lado do tio e se despediu dele. "Obrigada, padrinho. Te amaremos para sempre. Descanse em paz."

Nos comentários, famosos demonstraram apoio à artista. "Meus sentimentos, Gabi, que Deus conforte seu coração e de toda sua família", disse Paula Mattos. "Meus sentimentos", comentou Thaeme. "Deus sabe de tudo, meu amor! Você é muito forte", escreveu Fidelis Falante, namorado de Gabi.

Veja: