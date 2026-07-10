Bruna Biancardi mostra detalhes da festa de 1 ano de Mel nos EUA, filha com Neymar - Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi mostra detalhes da festa de 1 ano de Mel nos EUA, filha com NeymarReprodução / Instagram

Publicado 10/07/2026 09:02

Rio - Bruna Biancardi compartilhou novos registros da comemoração do primeiro aniversário de Mel, sua filha mais nova com Neymar. A celebração aconteceu nos Estados Unidos e reuniu familiares e pessoas próximas do casal em um clima reservado.