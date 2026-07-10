Bruna Biancardi mostra detalhes da festa de 1 ano de Mel nos EUA, filha com NeymarReprodução / Instagram
As imagens foram publicadas em um vídeo no canal da influenciadora no YouTube. No conteúdo, Bruna mostrou parte da rotina da família durante uma semana marcada pela despedida do Brasil da Copa do Mundo e pelos preparativos para a data especial da menina.
O vídeo começa antes da partida entre Brasil e Noruega, disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Bruna aparece ao lado das filhas, Mel e Mavie, de 2 anos, antes de seguir para acompanhar Neymar no compromisso com a Seleção Brasileira.
Neymar Pai, Carol Dantas, mãe de Davi Lucca, de 14 anos, e outros familiares também estiveram presentes no estádio. O grupo acompanhou a partida que encerrou a participação brasileira no torneio.
Após o jogo, a atenção da família se voltou para o aniversário de Mel. A menina ganhou uma comemoração intimista, com decoração preparada para a ocasião e momentos ao lado dos parentes.
Bruna mostrou detalhes da celebração e trechos da convivência familiar durante a viagem. O aniversário ocorreu poucos dias após a eliminação da Seleção e marcou um momento de descontração para o grupo.
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