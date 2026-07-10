Otaviano Costa Reprodução do Instagram

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Isabelle Rosa
Rio - Otaviano Costa recordou, nesta sexta-feira (10), o susto que teve com a saúde há dois anos, quando precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência no coração. O apresentador disse que a data representa seu "renascimento" e, emocionado, deu detalhes dos momentos antes do procedimento. 
"Hoje é o dia do meu renascimento. Relembro, com o coração cheio de gratidão os dois anos da cirurgia que mudou a minha vida", escreveu na legenda do vídeo publicado no Instagram. 
 
 
 
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O apresentador explicou, ainda, que este vídeo foi gravado no Hospital Sírio-Libânes, em São Paulo, há duas semanas durante mais um check-up de saúde. "E é com muita emoção que celebro mais uma vez, este dia tão especial, transbordando gratidão à minha família, aos amores da minha vida, Flávia e nossas filhas, aos médicos que cuidaram de mim e, acima de tudo, ao meu Deus querido. Que dia abençoado! Obrigado e parabéns pra mim", acrescentou. 
Para quem não lembra, Otaviano foi diagnosticado com aneurisma de aorta ascendente torácica, em 2024, e precisou passar por uma cirurgia, que durou cerca de sete horas. "Ele teve uma mini complicação, digamos assim, que foi um sangramento que continuou, que era coagulação até regular isso. Acho que foi as piores horas da minha vida", lembrou Flávia Alessandra, mulher do apresentador, em entrevista ao "Fantástico". 