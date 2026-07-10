Otaviano Costa - Reprodução do Instagram

Otaviano Costa Reprodução do Instagram

Publicado 10/07/2026 10:01

Rio - Otaviano Costa recordou, nesta sexta-feira (10), o susto que teve com a saúde há dois anos, quando precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência no coração. O apresentador disse que a data representa seu "renascimento" e, emocionado, deu detalhes dos momentos antes do procedimento.

"Hoje é o dia do meu renascimento. Relembro, com o coração cheio de gratidão os dois anos da cirurgia que mudou a minha vida", escreveu na legenda do vídeo publicado no Instagram.







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O apresentador explicou, ainda, que este vídeo foi gravado no Hospital Sírio-Libânes, em São Paulo, há duas semanas durante mais um check-up de saúde. "E é com muita emoção que celebro mais uma vez, este dia tão especial, transbordando gratidão à minha família, aos amores da minha vida, Flávia e nossas filhas, aos médicos que cuidaram de mim e, acima de tudo, ao meu Deus querido. Que dia abençoado! Obrigado e parabéns pra mim", acrescentou.